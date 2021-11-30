Son dakika: Gaziantep'te bebeğe işkence! Türkiye'yi isyan ettiren görüntü... Cani 'baba' tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyeyi isyan ettiren görüntü...Cani baba hakkında karar verildiTürkiye'yi isyan ettiren görüntü...Cani 'baba' hakkında karar verildi#Gaziantep
Delta varyantının kendini yok ettiği iddiası... Japonyada vakalar nasıl bitme noktasına geldiDelta varyantının kendini yok ettiği iddiası... Japonya'da vakalar nasıl bitme noktasına geldi?#Covid-19
Ballon dOr ödülü açıklandı, kıyamet koptu: Skandal, kepazelik...Ballon d'Or ödülü açıklandı, kıyamet koptu: 'Skandal, kepazelik...' #Ballon D'or
Kum fırtınasının ortasında kaldılar 30 araç kaza yaptıKum fırtınasının ortasında kaldılar! 30 araç kaza yaptı#Konya
Üçüncü çeyrekte de güçlü büyüme Bakan Elvan: Herkes en iyi şekilde yararlanacakÜçüncü çeyrekte de güçlü büyüme! Bakan Elvan: Herkes en iyi şekilde yararlanacak#Büyüme
Babacana tepki gösterdi... Mansur Yavaşı işaret ettiBabacan'a tepki gösterdi... Mansur Yavaş'ı işaret etti#Bahçeli
Casusluk iddiası soruşturması... Metin Gürcanla ilgili görüntüler ortaya çıktı'Casusluk iddiası' soruşturması... Metin Gürcan'la ilgili görüntüler ortaya çıktı#Casusluk
Çalışan annelere 325+50 Euro destek Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylarÇalışan annelere 325+50 Euro destek! Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar#Çalışan Anne Desteği
Moderna CEOsundan aşı uyarısıModerna CEO'sundan 'aşı' uyarısı#Kovid Aşısı
Dikkat... İstanbulda 18:00e kadar kullanımı yasakDikkat... İstanbul'da 18:00'e kadar kullanımı yasak!#İstanbul
Otomotiv sektöründe önemli gelişme İki dev marka anlaştıOtomotiv sektöründe önemli gelişme! İki dev marka anlaştı#Samsung
Ne giyeceğime bile kocam karar veriyorduNe giyeceğime bile kocam karar veriyordu#Paulina Porizkova
Korkunç şüphe... Ezber bozan Omicron iddiasıKorkunç şüphe... Ezber bozan Omicron iddiası!#Koronavirüs
Yüzü olay oldu: Bunu yapana dava açman gerekYüzü olay oldu: Bunu yapana dava açman gerek!#Demi Moore
Esenyurtta korkunç olay Çatı ile beraber uçtular otomobillerin üzerine düştülerEsenyurt'ta korkunç olay! 'Çatı ile beraber uçtular otomobillerin üzerine düştüler'#İstanbul
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Gaziantep'te bebeğe işkence! Türkiye'yi isyan ettiren görüntü... Cani 'baba' tutuklandı

#Gaziantep#Şiddet#Gaziantep Valiliği

Gaziantep'te bir babanın bebeğine uyguladığı şiddet sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler sonrası Gaziantep Valiliği inceleme başlattı. Gözaltına alınan Yunus Göç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili konuşan gözü yaşlı anne Semra Göç, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, 'Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi.' dedi.

Haberin Devamı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi’nde yaşayan Yunus Göç'ün, 3 aylık bebeği Cihan Göç’ü dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı buldu. Anne Semra Göç’ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına cani babanın minik bebeği acımasızca dövdüğü anlar yansıdı. Minik Cihan başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirirken anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı. Annenin şikayeti üzerine baba Göç gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Ağlayan bebeğini dövdüğü için gözaltına alınan Yunus Göç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana gelen Cihan bebeğin darp edilmesine ilişkin soruşturmada baba Yunus Göç'ün gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana gelen bir aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci Adli Görüşme Odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı Kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Omicron varyantı sonrası Pfizerdan flaş aşı kararıOmicron varyantı sonrası Pfizer'dan flaş aşı kararı!Haberi Görüntüle

ANNE İLK KEZ KONUŞTU

Dün ilk olarak Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz bebek hayati tehlikeyi atlatırken anne Göç, korku dolu anları anlattı.

Eşinin bebeğine uzun süredir şiddet uyguladığını söyleyen Göç, bebeğin babasının kucağındayken hep ağladığını belirtti. Kendisini suçlamaması için o anları gizlice kayda aldığını ifade eden Göç, “Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu” dedi.

“O ANLARI GÖRÜNCE NEFESİM KESİLDİ”

İlk önce eşinden şüphelendiğini ancak inanmak istemediğini aktaran Göç, yaşananları ilk olarak annesine anlattığını söyledi. Annesinin kendisine “İnsan hiç evladını döver mi” diye sorduğunu paylaşan Göç, “Aradan birkaç gün geçti. Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum. Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Lodos felaketi Meteorolojiden 67 kente sarı ve turuncu uyarı Sıcaklık azalıyor...Lodos felaketi! Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu uyarı! Sıcaklık azalıyor... Haberi Görüntüle

“ANNEMDEN KAMERALI TELEFON İSTEDİM”

Bebeğinin eşi tarafından dövüldüğünü görmesinin ardından annesini tekrar aradığını söyleyen Göç, “Telefonu almamdan şüphelendi. Bende öyle hal hatır sormak için aradığımı söyledim. Anneme o anları görüntüye aldığımı söyledim. Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok ta bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım” dedi.

Haberin Devamı

“BEBEK BABASININ KUCAĞINDAYKEN HEP AĞLIYORDU”

Eşinin kendisinden şüphelenmemesi için yanında bebeği sevdiğini sözlerine ekleyen Göç, “Ben halbuki inanmıyordum ona. Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu. Ben bu görüntüyü bilerek çektim. Bebeğe onları yaptığı için ceza alacağını da biliyor. Böyle sinirlenince gözü dönüyor. Çocuğum o darptan sonra beyin kanaması geçirdi. En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan. Beni ailemle de tehdit ediyordu. Bana ‘Seni öldürürüm, çocuğu alırım’ diyordu. Koruma polis istiyorum. Hala korkuyorum. Bebeğim doğduğu günden beridir şiddet görüyordu. Ama inanamıyordum. Telefonumu da aldı. Ailemi arayamıyordum. Zaten bebek onun kucağına gittiğinde durmuyordu. Herkeste duruyordu. Artık kokusundan mı anlıyordu bilmiyorum. Ağlamaya başlıyordu. Çocuk bende susuyor ama onda ağlıyor. Kaç gündür hiç uyumuyorum. Kafamı yastığa koyduğumda o çığlığı, sesi duyuyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

VALİ DAVUT GÜL CİHAN BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, babası Yunus Göç'ün dövdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 2 aylık Cihan bebeği ziyaret etti.

Öğle saatlerinde beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ve ilçe kaymakamları ile hastaneye gelen Vali Gül, tedavisi devam eden Cihan bebeğin durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Şiddet#Gaziantep Valiliği

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

#Koronavrüs
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrı

Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?

#Ryan Kaji
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil