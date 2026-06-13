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Son dakika... Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem... Bakan Çiftçi'den depreme ilişkin açıklama

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#Deprem#AFAD#Gaziantep
Son dakika... Gaziantepte 4.6 büyüklüğünde deprem... Bakan Çiftçiden depreme ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 00:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

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Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.08'de meydana gelen depremin Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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#Deprem#AFAD#Gaziantep

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