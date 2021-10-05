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Son dakika... Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı

#Gaziantep#FETÖ#Operasyon
Son dakika... Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında sözde "ilçe imamı" ve halen görevde olan astsubayların da yer aldığı 58 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "eğitim danışmanı", "ilçe imamı" ve halen görevde olan astsubayların da aralarında yer aldığı 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında ByLock kullanıcıları, sözde "ilçe imamı", "eğitim danışmanı" ve halen görevde olan astsubayların da yer aldığı 58 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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