Son dakika... Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu testi sonucu çıktı

#Mehmet Akif Ersoy#Ela Rumeysa Cebeci#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 19:04

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 9 şüpheliye Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerin sonuçları ortaya çıktı. Ersoy ve spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de aralarında olduğu 7 kişinin test sonucunun 'pozitif' çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheliden Adli Tıp Kurumu'nca saç ve kan örnekleri alındı.

7 KİŞİNİN TESTİNİN 'POZİTİF' OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy ile şüpheliler Ela Rumeysa Cebeci, Ufuk Tetik, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay'ın uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenildi. Test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi. Öte yandan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin saçından alınan örneklerde ise 'Esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri' maddeleri bulundu. Cebeci'nin kanından alınan örneklerde ise uyuşturucu madde içeren bulgu bulunmadığı öğrenildi.

