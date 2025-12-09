×
Son dakika... Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 21:12

Son dakika haberi... Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul etmek veya Bulundurmak’ ya da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan soruşturma kapsamında 8 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildiği, Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

