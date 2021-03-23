Son dakika... Gazeteci Levent Gültekin'e saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren şüphelilerden M.E.K. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Olay günü İstanbul Caddesi'nde diğer şüpheli kişiler ile aramızda yüksek sesle konuşuyorduk. Bu esnada daha önce tanımadığım, adını olay sebebiyle öğrendiğim Levent Gültekin bize 'Ne bağırıyorsunuz' dedi. Daha sonra da küfür etti. Ö.D. Gültekin'i düzgün konuşması için uyardı. Dinlemeyip üzerine yürüyünce Ö.D. müştekiye yumruk salladı. Bu esnada etrafımızda daha önce tanımadığım kalabalık bir grup belirdi. Grubu görünce korkarak uzaklaştım. Ben müştekiye vurmadım. Ayırmak için araya girdim. Haberlerden olayı öğrendiğimde de kendim teslim oldum. Pişmanım" dedi.

"HERKESE LAF ATIYORDU"



Şüphelilerden Ö.D. de ifadesinde, "Arkadaşlarım arasında yüksek sesle konuşuyorduk. Bu yüzden müşteki Gültekin, bizi küfürlü bir şekilde uyardı ve üzerime yürüdü. Şahsın üzerime gelmesi sebebiyle kendisini omzundan itekledim. Bu esnada etrafımıza kalabalık toplanmaya başladı. Ben şahsın arkadaşları sandım. Daha sonra müştekinin sağ omzuna yumruk salladım. Bir arbede oluştu. Biz olay yerinden ayrıldık. Şahıs o gün çok sinirliydi. Herkese laf atıyordu. Pişmanım" diye konuştu.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"



Şüphelilerden M.A.D.(17) ise, "Olay esnasında etrafımız bir anda kalabalıklaştı. Tanımadığım kişiler müştekiye vurdu. Müşteki olay günü çok sinirliydi. Bu nedenle çevrede bulunan kişiler kendisine saldırmış olabilir. Çıkan haberlerden sonra şüpheli sıfatındaki diğer iki arkadaşım ile birlikte gidip teslim olduk. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Verilen ifadelerin ardından savcılık 3 şüphelinin de "Yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.D. ve M.E.K. tutuklandı.

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