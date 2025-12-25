×
Son dakika... FETÖ'nün şike kumpasına soruşturma! Lutfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal ifadeye çağrıldı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 11:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan, eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ve İlhan Helvacı, ifadeye çağrıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın savunmalarına başvurulmak üzere cumhuriyet başsavcılığında hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildi.

SORUŞTURMADAN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Arıboğan, Gülüm, Helvacı ve Köksal'ın, kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere cumhuriyet başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

