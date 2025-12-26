Son dakika... 'Futbolda bahis' soruşturması: 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Haberin Devamı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Erden Timur dahil 24 şüpheli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla bugün gözaltına alındı. Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.



CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz sıcak gelişmelerle ilgili canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında aralarında futbolcular ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı. Söz konusu işlemler bahis soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.



Suçlama şu; 'Yapılan incelemeler neticesinde MASAK ve yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelenmesi, bu husus çok çok önemli, önceki 2 eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama, el koyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheliyle irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli: Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26.10.2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor müsabakasına bahis oynayan 6 kişi: Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemleri ve bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli 1 şüpheli: Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve banka hesaplarının incelenmesi neticesinde 6222 sayılı Kanunun 11. maddesi, 5549 sayılı kanunun 7258 sayılı kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen, şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 1 kişi: Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde kendi takımının maçına "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynayan 14 futbolcu olmak üzere toplamda 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir' açıklaması yapıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından."

Geçtiğimiz günlerde 2. dalga operasyon yapılmıştı. Dün TFF çok sayıda ismi PFDK'ya sevk etmişti. 11 ilde bu operasyonların gerçekleştirildiğini ifade edelim. Baktığımızda daha önceki operasyonlarda yapılan incelemeler son derece önemli. Özellikle HTS analiz raporlarına dikkat çekiliyor. Ve yine, önceki 2 operasyonda yakalanan bazı isimler vardı. Onların dijital incelemeleri devam ediyordu. Tamamlananların cep telefonlarından çıkan bir takım yeni deliller olduğunu ifade ediyor Başsavcılık."