Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na asgari ücret tepkisi

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Cumhurbaşkanı Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar yadırgamıyoruz dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor.

* Buradan bir kez daha ifade ediyorum, dün olduğu gibi bugün de yarın da; asgari ücretlimizide , memurumuzu da; işçimizi de, emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

EKONOMİK OHAL TARTIŞMASI

* Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir, olmayacaktır.