Son dakika... Fuat Oktay: Hane başı destek ödemesi hesaplara yatırıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır. 261 bin 757 ailemize de 15 bin TL taşınma yardımı yapıldı. Yetiştiricilerimiz için 16 bin ton hayvan yemi temin edildi. Çiftçilerimizin kredileri 1 yıl süreyle vade farkı almaksızın ertelendi. Çiftçilerimizin hesabına 3,4 milyar TL yatırıldı.

Şehirlerimizin tamamını konutuyla sanayisiyle yeniden ayağa kaldırıyoruz. Türkiye'de afetzedelere bulunan yardımlar KKTC'de bulunan afetzedelere de sağlanacaktır.

Türkiye Tek Yürekkampanyasında taahhüt edilen 115 milyar146 milyon 528 bin TL'nin, 74 milyar 118 milyon 164 bin TL'si hesaplara yatırıldı. Toplanılan yardımın her bir kuruşu deprem bölgesiniihyasına harcanacaktır. Taahhüt edilip AFAD hesaplarına aktarılmayan kısmının da önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağını inanıyorum.

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Hasar tespitler çerçevesinde 1 milyon 805 bin 842 bina incelendi. Bu 5 milyon 242 bin bağımsız bölüme tekabül etmektedir. Konut olarak baktığımızda 653 bin konut ağır, acil, yıkık ve orta hasarlı olarak tespit edildi. Enkazların ise yüzde 20'sini kaldırdık.

Bir yandan enkazları kaldırırken bir yandan da yeni yaşam alanları yapma gayreti içerisindeyiz. İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen toplantılarla jeoloji ve sismoloji ve deprem uzmanlarıyla yoğun istişare içerisinde çalışıyor ve buradan çıkan sonuçlara göre hareket ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bünyesinde 13 kurul kuruldu. En doğru en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek zemim artık 3-4 katı geçmeyecek şekilde yapılara başlandı. 35 bin konutun inşasına başlandı. Bu sayı önümüzde 3 ay içerisinde 75 bin köy eviyle birlikte 319 bine ulaşacaktır.

Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. Yeniden şahlanışa geçtiğimizi hep birlikte göreceğiz.

(Çadırkentte yaşanan su baskınları ile ilgili çalışma var mı?) Gerekli tüm tedbirler alındı. Tüm çalışmalar yapıldı. Basına yansıyan bazı bilgiler vardı 'Kimse ilgilenmiyor' diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Önümüzdeki günlerde yağışlı havanın olacağını biliyoruz. Gerekli tüm arkadaşları uyardık.

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(Kılıçdaroğlu'nun iddiası) Biz burada gece gündüz çalışıyoruz. Mezarlıklar şov yeri değil. Şov yapacaklarsa başka yer arasınlar. İçişleri Bakanımız da gerekli açıklamaları yaptı. Oradaki olay Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kendi filamasını açmasıdır. Zaten orada Türk bayrakları var. Filamaları kaldırmayı Türk bayrakları kaldırma olarak yansıtma boyutuna kadar indilerse milletimizi havale ediyorum.

(SP'nin aş evinin kapatıldığı iddiası) Bu tür haberler bizi üzüyor. 360 derece tarıyoruz. Yani bir sorun var mı, iyileştirme geliştirme isteyen alan var mı? Kalıcı barınmaya odaklanmış durumdayız. Bu aş evi olayı da geçici iş yerleriyle alakalı. Geçici iş yerleriyle alakalı olarak esnafın bir an önce dükkanını açmasını istiyoruz. Bu aş evine başka bir alan gösterilmiş. Oraya da geçici iş yeri açılacak.