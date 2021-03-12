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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bursa-Ankara yolunda feci kaza! TIR araçları biçti, ortalık savaş alanına döndü
GeriGündem Son dakika... Bursa-Ankara yolunda feci kaza! TIR araçları biçti, ortalık savaş alanına döndü
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Gündem
DHA-AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bursa-Ankara yolunda feci kaza! TIR araçları biçti, ortalık savaş alanına döndü

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Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre freni boşalan TIR'ın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.

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  • Freni arızalanan TIR karşı şeride geçerek araçları sürükledi
  • Freni arızalanan TIR karşı şeride geçerek araçları sürükledi
  • Freni arızalanan TIR karşı şeride geçerek araçları sürükledi
  • Freni arızalanan TIR karşı şeride geçerek araçları sürükledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, Barakfaki mevkisinde freni arızalanan TIR, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Araçları sürükleyen TIR, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Son dakika... Bursa-Ankara yolunda feci kaza TIR araçları biçti, ortalık savaş alanına döndü

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre freni boşalan TIR'ın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.

Son dakika... Bursa-Ankara yolunda feci kaza TIR araçları biçti, ortalık savaş alanına döndü

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