Son dakika... Bursa-Ankara yolunda feci kaza! TIR araçları biçti, ortalık savaş alanına döndü
Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre freni boşalan TIR'ın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.
Alınan bilgiye göre, Barakfaki mevkisinde freni arızalanan TIR, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.
Araçları sürükleyen TIR, güçlükle durabildi.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre freni boşalan TIR'ın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara