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Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

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Son dakika... Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı

Fransız Charlie Hebdo Dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça saldırıda bulundu. Dergiye sosyal medyada tepki yağdı. Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü kapağına taşıdı. Büyük bir alçaklığa daha imza atan dergiye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı

Fransız Charlie Hebdo dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğana alçak saldırı
Fransız Charlie Hebdo dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı!
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