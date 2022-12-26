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Son dakika: Fransa büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Son Dakika#Herve Magro
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 18:44

Son dakika haberi... Diplomatik kaynaklara göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Paris saldırısı sonrası PKK yanlılarının Türkiye aleyhine propagandasından duyulan rahatsızlık dile getirildi. Edinilen bilgiye göre Büyükelçiye, terör örgütünün sinsi gündemi ilerletmesine müsaade etmemesinin beklendiği mesajı verildi.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dişileri Bakanlığı'na çağrılarak, Paris saldırısı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa Hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, tepki gösterildiği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklara göre; Büyükelçi Magro'ya, terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa Hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa'nın mezkur olay karşısında aklıselimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklenildiği mesajı verildi.

Öte yandan, konuya ilişkin tepki ayrıca, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği aracılığıyla Fransız makamları nezdinde ifade edildiği öğrenildi. 

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#Fransa#Son Dakika#Herve Magro

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