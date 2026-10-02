Son dakika : Fon soruÅŸturmasÄ±nda 20 ÅŸÃ¼pheliye tutuklama talebi

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Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶rizmin FinansmanÄ± ve Aklama SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosunca, sermaye piyasasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen iÅŸlemlere iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

ZanlÄ±lar saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesine getirildi.

Sevk edilen 20 ÅŸÃ¼phelinin isimleri ÅŸÃ¶yle:

"Ali Serhat TÃ¼zÃ¼n, Ali YÃ¶ney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, FÄ±rat Kerim Ersoy, GÃ¶khan KoÃ§yiÄŸit, GÃ¼rsel AkÃ§a, Ä°dris Ã‡akÄ±r, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, MÃ¼cahit Acaralp, Nil Ã–zalp, Tuncer KÃ¶klÃ¼, Yasemin Yavuz KoÃ§yiÄŸit, Ali GÃ¶l, HÃ¼seyin Emre GÃ¼ner, Ä°hsan Ã‡imen, Mesut YalÄ±m, Osman Sungur ve Erol DemirbaÅŸ"

SavcÄ±lÄ±ktaki ifadeleri tamamlanan ÅŸÃ¼phelilerin tamamÄ± tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliÄŸine sevk edildi.

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SORUÅžTURMANIN DETAYLARIÂ

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n MASAK'a 17 EylÃ¼l'de gÃ¶nderdiÄŸi mÃ¼zekkerede, Pusula Finans Holding AÅž, Tera YatÄ±rÄ±m Menkul DeÄŸerler AÅž, Hedef Holding AÅž ve Bulls YatÄ±rÄ±m Menkul DeÄŸerler AÅž ile bunlarÄ±n alt ÅŸirketlerinin yÃ¶neticilerine iliÅŸkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmiÅŸti.

MÃ¼zekkerede, ÅŸirketlerin tÃ¼m yÃ¶neticilerinin aÃ§Ä±k kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunlarÄ±n 2024'ten bugÃ¼ne kadar yurt dÄ±ÅŸÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirdikleri para ve kripto varlÄ±k transferleri ile tÃ¼m para giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ham veri halinde BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸa gÃ¶nderilmesi istenmiÅŸti.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶rizmin FinansmanÄ± ve Aklama SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, Tera YatÄ±rÄ±m Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emre Tezmen, Tera YatÄ±rÄ±m Holding YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Emre Alkin, Tera YatÄ±rÄ±m BaÄŸÄ±msÄ±z YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Kerem Alkin, Tera PortfÃ¶y Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Alper Ã–ztÃ¼rk, Pusula Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Serdar Turhan, Pusula PortfÃ¶y YÃ¶netimi AÅž YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Muhammed YarÄ±z, NamÄ±k Kemal GÃ¶kalp, AltunÃ§ Kumova ve Ä°brahim BekÃ§i tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Enver Ã‡evik ve Kemal Akkaya, savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

DoÄŸa Sigorta YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Nihat KÄ±rmÄ±zÄ±, Tera YatÄ±rÄ±m YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri BÃ¼lent Uygun ve Abdulkadir Ã–zkan da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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SoruÅŸturmanÄ±n devamÄ±nda Tera YatÄ±rÄ±m Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Emir MÃ¼nir Sarpyener ve Tera PortfÃ¶y YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Erdin Ã–zel'in de arasÄ±nda olduÄŸu 53 ÅŸÃ¼phelinin daha tutuklanmasÄ±na karar verilmiÅŸti.

BÃ¶ylece soruÅŸturmada tutuklananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 65'e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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