Son dakika... Bakan Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında 15 gözaltı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir." ifadeleri kullandı ve şöyle devam etti;

"Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur.

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Bu kapsamda; soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazılmıştır.

Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir.

Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır."

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BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

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Bu şirketin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul'le bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı kaydedilerek, "Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ise şöyle:

"⁠Berkan Gülen (Satış Müdürü), Celal Yarız (emekli), Furkan Baki (Bilgisayar teknisyeni), Halil İbrahim Ege (Muhasebe uzmanı), İlhan Aygün (İlhan İlaç AŞ yetkilisi), İsmail Ege (Kuassay AŞ yetkilisi), Lütfi Çetinel, ⁠Mehmet Erbey (emekli), Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci (Vitrin kuyumcusu), Salih Can Bülbül (BSO şirket yetkilisi), Samet Çetinel (satış elemanı/danışmanı), Uğur Akkafa, Ramazan Erbey, Selçuk Kahya (Yazılım destek uzmanı)"





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SERMAYE piyasasında işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi talep edildi. İncelemede, 2024 yılından itibaren yurtdışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının araştırılmasının istendiği öğrenildi.

MASAK’A YAZI GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede; Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

YURTDIŞI PARA HAREKETLERİ

Başsavcılık talebi doğrultusunda; tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurtdışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.

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BİRİNCİ DERECE YAKINLARI

MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle söz konusu kişiler üzerinden yurtdışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi. Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkerede, talep edilen işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması istendi. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.

YÖNETİCİLER GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Akşam saatlerinde de İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan işinsanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

PARANIN İZİ İSVİÇRE BANKALARINDA

FON soruşturmasında elde edilen ilk bulgulara göre Pusula Holding yöneticilerinin paralarını İsviçre’deki hesaplara aktardıkları bilgisine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon Euro para transfer edildiği belirlendi.

FON TASFİYELERİNDE SÜRE UZATILDI

SERMAYE Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kararı aldığı fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı. SPK’nın bülteninde konuyla ilgili şu açıklamalar yer aldı: “Kurul Karar Organı’nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.