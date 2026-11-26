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İşte Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Yarın itibarıyla olağan tasfiyeye tabi fonlarda nihai tasfiye, olağanüstü tasfiye sürecinde olan fonlarda bazı istisnai haller dışında ara ödemelerin tamamlandığı aşamada kamuoyunu bilgilendirmek üzere karşındayız. Bundan sonraki süreç nihai tasfiyeye yönelik bir süreç olacaktır. Milletimizin bizden beklentisi yaşananların aydınlatılması, hak sahiplerinin haklarının korunması ve sorumlulukların hesap vermesi ve hak sahiplerinin hesap vermesidir. Milletimizin bizden beklentisi; yaşananların bütün boyutlarıyla aydınlatılması, hak sahiplerinin haklarının korunması ve sorumluların kim olduklarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günden itibaren bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın tasarruflarını hukuka aykırı işlemlerle istismar edenlerin, piyasa dolandırıcılarının üzerine kararlılıkla giderken yatırımcılarımızın meşru haklarını koruyacak adımları sürecin başından itibaren attık, atmaya da devam edeceğiz. Hastalıklı yapılarla mücadele ederken bünyeye zarar vermeden, meşru yatırımcıları ve hukuk içinde işini yapan finansçıları hassasiyetle ayırt ediyoruz. Kimseyi töhmet altında bırakmadan sorumluları da somut bilgi ve belgeler ışığında belirlemek de hukuk devletinin bir görevidir. Bu süreçte bir çok dezernformasyonlar ve siyasi polemikler yapılıyor. Bunlara bakmadan bu süreci yönetiyoruz. 28 Ağustos 2026 tarihinde SPK Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberi'ni yayımlamıştır. Rehber, 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmiştir.



"131 FONUN TEKİL YATIRIMCISI 455 BİN 758 KİŞİDİR"

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Rehber, bazı fonlar üzerindeki manipülatif ve sorunlu işlemleri görünür kılmıştır. Rehberde şeffaflığı artırıcı düzenlemeler yapılmış, düşük fiili dolaşımlı paylardaki fiktif hareketler, manipülasyonlar ve sistemik risklerin önlenmesi amaçlanmıştır. 15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde Pusula ve Tera başta olmak üzere bazı fon şirketleri temerrüde düşmüştür. 17 Eylül tarihinde Finansal İstikrar Komitesi acilen toplanmış ve önemli kararlar almıştır. Sorunun sistemin geneline yayılmaması için, tabiri caizse hastalıklı yapılar, sorunlu fonlar bir karantinaya alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ise 17.09.2026 tarihli kararı ile yedi portföy yönetim şirketi bünyesindeki toplam 131 fonun kurulca belirlenecek yöntem ile tasfiyesine karar vermiştir. Merkezi Kayıt Kurumumuzun verilerine göre tasfiye kapsamındaki 131 fonun tekil yatırımcısı 455 bin 758 kişidir. Anılan tarihte tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturmaktadır. Oranların bu seviyelerde olması yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aksine sorunun üzerine önemle ve ciddiyetle, çok boyutlu şekilde gidilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 29 Eylül tarihinde tasfiye süreçlerinin kurumlarımızın genel koordinasyonunu sağlayarak sürdürülmesi, tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcıların haklarının korunması, ödemelerin adil ve hızlı bir şekilde yapılması için başkanlığımda Fon Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Toplamda kurulumuz 11 defa toplanmış, çeşitli konuları hep birlikte değerlendirmiştir.



"FON SÜRECİNDEKİ TÜM ÖDEMELER YARIN İTİBARIYLA GERÇEKLEŞMİŞ OLACAK"



Bu genel toplantılar dışında da çeşitli özel konulara ilişkin kurumlarımızın çok sayıda alt çalışmaları da yapılmıştır. Gerek yargı gerekse bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler kendi alanlarında yetkili ve sorumlu kurumlardır. Her kurum kendi alanlarında kararlar almaktadır. Devlet Denetleme Kurulumuz fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte, inceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinden yapılmaktadır. Hata, ihmal ve kusurların belirlenmesinin yanı sıra sistemdeki açıkların belirlenmesi, bir daha benzer hadiseler yaşanmaması için yapılması gerekenler de Devlet Denetleme Kurumunun alanındadır. Yargı alanında işlemlerin kapsamında süreç işlediğinde Devlet Denetleme Kurumunun da alanı genişlemiştir. Fon Koordinasyon Kurulu ve SPK kararları doğrultusunda olağan tasfiye süreci işletilmiştir. Hedef Porföy'de hisse satışlarının yarın hesaba geçecek olması nedeniyle yarın yani Cuma günü ödenecektir. Böylelikle olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır. Burada rakamlar var ama onu daha sonra yazılı olarak da sizlere iletebiliriz. Süreçte yükümlülüklerin mevcut varlıkları ile karşılanamayacağı anlaşılan Atlas, Pusula ve Tera fonları için 7596 sayılı Kanun ve SPK'nın kararı doğrultusunda olağanüstü tasfiye sürecine girilmiştir. Bu bağlamda yüce Meclisimize de teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede olağanüstü tasfiye ile ilgili kanuni düzenleme Meclisimizden geçmiş ve böylelikle bu kanuni çerçeve içinde kurumlarımız bu görevlerini ifa etmişlerdir.

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Tüm fonlardaki tasfiye sürecindeki genel rakamlara bakacak olursak yarın itibarıyla bu 131 fondan 122 fonda 199,25 milyar TL ödeme gerçekleşmiş olacaktır. Aşağı yukarı 200 milyara yakın bir ödeme bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Toplam 455.758 tekil yatırımcının 444.987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların aşağı yukarı yüzde 98'ine tekabül etmektedir. 401.754 tekil yatırımcıya ise net yatırım tutarının veya portföy değerinin ara ödeme olarak veya olağan tasfiye sürecinde tamamı ödenmiş olacaktır yarın itibarıyla. Bu da tekil yatırımcının yüzde 80’ine tekabül etmektedir. Bu süreçte nakdi olarak 21.723 kişi, ara ödemelerde esas aldığımız, kanuni çerçevede esas aldığımız 1 milyon TL ödeme almıştır. Geçtiğimiz günlerde "1 milyon TL alan yok" şeklinde birtakım gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılmıştır. Bu, gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın itibarıyla 21.723 kişi 1 milyon TL ödeme almıştır nakdi olarak. Ayni olarak yapılan ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40.000'in üstüne çıkmaktadır.



“ÖDEMELERDE KAMU KAYNAĞI KULLANILMADI”

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Buradaki şu ayrımın da üzerinde durmak isterim: Herkese 1 milyon TL ödeme diye bir kural yok, 1 milyon TL'ye kadar ödeme kuralı var kanundan kaynaklanan. Dolayısıyla alacağı 1 milyonun altında olan doğal olarak 1 milyonun altında bir ara ödeme almıştır. 1 milyon veya daha fazla alacağı olan az önce arz ettiğim sayılar ise en az 1 milyon alacağını alıp sistemle bu aşamada gereği yapılmıştır. Dikkat çekmek istediğim diğer bir husus ise bu 199 milyarı aşkın ödemede bir tek kuruş bütçemizden, Hazinemizden ödeme yapılmamıştır. Bütün ödemeler fonlardaki likit kaynaklar kullanarak, likit hale çevirebilecek kaynaklarla, geri kazanım hesaplarında sağlanan birikimlerle gerçekleştirilmiştir. Burada net yatırım tutarı ve portföy değeri konusunu biraz açmak istiyorum. Net çıkış tutarı net giriş tutarından büyük olan yatırımcılar, tasfiye kapsamında bakiyesi olsa dahi daha önce zaten yatırımından net kâr elde etmiş olduğu için geri ödeme kapsamı dışında tutulmuştur. Bunu bir örnekle basitleştirmeye çalışayım: Diyelim ki bir yatırımcı 1 milyon TL yatırdı. Fondaki değeri arttı bu 1 milyonun, 2 milyon TL'ye çıktı. Bu arada bu yatırımcı 1 milyon TL'sini sistemden çektiyse, yani daha önce girdiği paranın eşit rakamını veya fazlasını sistemden çektiyse artık o yatırımcının net yatırım tutarı sıfır kabul ediliyor. Böyle durumda olan 10.680 tekil yatırımcı var. Yani bunlar net yatırım tutarını alıp çıkmış kişiler. Bunlara herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Çünkü bunlar zaten kanunda öngörülen net yatırım tutarını kendileri sistemden o miktarlarda çıkararak elde etmişlerdir. Ancak altını çizmek isterim ki olağanüstü tasfiyedeki bu ödemeler ara ödemelerdir. Nihai tasfiye aşamasında bunlar hak sahiplerinin haklarına mahsup edilecektir ve o nihai tasfiye aşamasında oransal olarak dağıtım yapıldığında bu hesaplar nihayetine ermiş olacaktır. Bu aşamada sadece olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin olarak bu kurallar çerçevesinde hareket edilmiştir.

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"GERİ KAZANIM HESAPLARINDA 45 MİLYAR TL TAHSİL EDİLDİ"

Tasfiye sürecinde geri kazanım önemlidir. Hukuk dışı veya fahiş kazanç elde etmiş kişilerin sisteme geri ödemesi için bir mekanizma kurulmuştur. TMSF bünyesinde her fon için ayrı ayrı olmak üzere 131 hesap açılmış, ayrıca bir de genel hesap açılmıştır. Çünkü her fonun hukuku kendi içinde. Her fon kendi içinde bir hukuka sahip; dolayısıyla böyle hareket edilmiştir. Genel fonda biriken her bir fona gelen geri ödemeler o fondaki ödemeler için kullanılmış, genel fona gelen kaynaklar ise SPK'nın belirlediği kurallar, kanuni çerçevede belirlediği kriterler ışığında fonlara hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle dağıtılmıştır. Dolayısıyla TMSF bu süreçte çok önemli bir rol oynamıştır. Bugüne kadar geri kazanım hesaplarında toplam 45 milyar TL'nin üzerinde bir tahsilat sağlanmıştır. Gerek SPK gerekse İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarına devam etmektedir. Görev alan tüm kurum ve kişilere teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli katılımcılar, burada diğer bir husus yurt dışındaki varlıklardır, yurt dışına çıkarılan varlıklar. Bugüne kadar MASAK tarafından belirlenen 12 milyar TL'nin üzerinde bir kaynak söz konusudur. Bu konudaki araştırmalar da devam etmektedir. Bu alanda da MASAK ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonuyla yurt dışındaki haksız kazançların veya fahiş gelirlerin yurt içine getirilmesi konusundaki çalışmalar da sürdürülmektedir. Fon Koordinasyon Kurumu açısında benzer krizlerin yaşanmaması için kalıcı önlemler almak için çalışmalar yapılmıştır. Milletimizin haklı hassasiyetini ve hukuku esas alarak bu noktaya geldik. Bu süreci titizlikle yürütmeye devam edeceğiz. Sadece 9 fonla ilgili olağanüstü tasfiye sürecinde devam edecektir. Fonlar likit hale dönüştürdükçe ödemeler normal tasfiye sürecindeki kurallar çerçevesinde payları oranında devam edecektir. Bu varlıklar nihai tasfiye aşamasında payları oranında dağıtılacaktır.



Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarından satır başları:



"FON SORUŞTURMALARINDA TOPLAM 638 ŞÜPHELİ BULUNMAKTADIR"



Bildiğiniz üzere dün itibarıyla 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız ve ilgili kurumların katılımıyla yapılmıştır.

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Bu toplantıda Adalet Bakanlığını ilgilendiren çok önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlardan biri de önceki kurul çalışmalarına istinaden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlanmış olması ve taslağın kanunlaşması için ilgili sürecin başlatılmış olmasıdır.

Ülkemizin bir daha böyle sorunla karşılaşmaması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik bu çalışmaların çok önemli önceliği finansal piyasalarda yatırımcı haklarının korunması, istikrarın sürdürülebilirliğini esas alma, her türlü iç ve dış etkenlerce gözbebeğimiz ekonomimizin çarklarının dönmesine engel teşkil edecek müdahaleleri bertaraf etmeyi öngörmekteyiz. Çalışmalarımız, önleyici tedbirler kapsamında suistimal ve art niyetli unsurlara yönelik cezai yaptırımı da açıklıkla ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Taslak Gazi Meclisimizde gerekli kabulü gördükten sonra sermaye piyasalarımızda otokontrol sistemi, piyasa oyuncularının güven içinde olması ve vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının teminat altına alınması sağlanmış olacaktır. Aziz vatandaşlarımıza fon suistimali ile ilgili güncel adli süreçle ilgili durumu buradan ifade etmek istiyorum. Fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur. Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş, banka hesapları bloke edilmiştir.

Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paraların iadesi için gerekli olan adli istinabe ve karşılıklı adli iş birliği işlemleri çerçevesinde Adalet Bakanlığınca gerekli adımlar atılmıştır. Tutuklama, adli kontrol ve yakalama tedbirleri her şüpheli yönünden dosyadaki mevcut deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız rakamları söyledi. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında bugün itibarıyla 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edilmiştir. Soruşturmalar neticesinde maddi kaynakların yurt dışına kanun dışı yollarla aktarılanları konusunda da az önce söylediğim gibi Adalet Bakanlığı olarak gerekli adımları attık. Yaklaşık 13 milyar Türk lirasına tekabül eden bu yabancı paranın getirilmesi için adli iş birliği kapsamında gerekli görüşmeleri yapmaktayız.

Aziz vatandaşlarıma şunu ifade etmek isterim. Tüm kurumumuzla ve Adalet Bakanlığı olarak titizlikle çalışmalarımızı yapıyoruz. Devletimiz işinin başındadır. Milletine hesap vermekten asla gocunmaz. Açık ve net bir şekilde şunu ifade ediyorum: Bizim milletimizden başka baş tacı yapacak bir değerimiz yoktur. Milletimiz adına, milletimizin hak ve hukukuna kasteden kim olursa olsun hukuk çerçevesinde bunun gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Gelinen aşamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan fon soruşturmasında ana omurga tamamlanmıştır. Elbette Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan suç duyuruları ve yeni itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecektir. Ancak şu an itibarıyla bir yandan da iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız. Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki savcılarımız gece gündüz fedakarca çalışmaktadır. Biz manipülasyon yapan vurguncu ile iyi niyetli yatırımcı ayırt etmeye çalışıyoruz.

“SPK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları:



Tabii ekonomik kalkınma açısından çok kritik öneme sahip sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için gerçekten önemli adımlar attık. Tabii ekonomik kalkınma açısından çok kritik öneme sahip sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için gerçekten önemli adımlar attık. Müsaade ederseniz fon rehberi ve özellikle yapısal olarak yapacağımız düzenlemeleri, sermaye piyasalarında bu türden bir sorunun bir daha yaşanmaması için aldığımız ve alacağımız tedbirleri sizlerle kısa bir şekilde paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. SPK ağustos sonunda bir fon rehberi yayımladı. Aslında bu rehberle bu tür riskleri önemli ölçüde minimize edecek, yani bu türden sorunların bir daha yaşanmamasını sağlayacak çok kritik düzenlemeleri içeren bir fon rehberi hayata geçirildi. Burada serbest fonlarda halka açıklık oranı düşük hisselerde yoğunlaşma limitleri getirildi.

Serbest fonlarla ilişkili tarafların gerçekleştirdikleri işlemler fon portföy değerinin yüzde 20'si gibi bir üst sınıra bağlandı. Yine serbest fonların portföy içeriğinin haftalık olarak açıklanması zorunlu hale getirildi. Böylece şeffaflık artırıldı. Yine KAP'ta doğrudan pay açıklama eşiği yüzde 5'ten yüzde 3'e indirildi ve dolaylı payı yüzde 10'u aşan pay sahipleri de açıklanmaya başlandı. Bütün bu adımlar aslında bu fonlarda şeffaflığı artıran, yoğunlaşmayı azaltan ve ilişkili taraflarla, kesimlerle riskleri azaltan düzenlemeler. Tabii bunlarla yetinmedik. Özellikle fonların tüm borç verme işlemleri teminat şartına bağlandı ve teminat kalitesi yükseltildi. Fonların ters repo işlemlerine yönelik Takasbank güvencesinin kapsamı genişletildi. Para piyasası fonu niteliğindeki serbest fonlarda likiditeyi artırmak için asgari yüzde 10 kira sertifikası şartı getirildi. Son dönemde bu fonlara giriş için nitelikli yatırımcı eşiği 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi ve bütün yatırımcılar bu fonlara girerken nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalamak zorunda; riskler çok net bir şekilde ortaya konuluyor.

Bütün bu düzenlemeler tekrar söylüyorum; fon piyasasında riskleri minimize etmeye yönelik, şeffaflığı artırmaya yönelik kritik düzenlemeler. Aslında bu düzenlemeler dediğim gibi ağustos sonunda açıklandı ve eylül başı itibarıyla da uygulamaya konuldu. Tabii önümüzdeki dönemde piyasa gözetim ve denetiminin güçlendirilmesi hususu bizim önemli bir önceliğimiz. Yani Sermaye Piyasası Kurulunun işlemlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için şu anda bir SPK dönüşüm projesi çalışılıyor, hazırlanıyor. Bu çerçevede yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak. Sermaye Piyasası Kurulumuz TÜBİTAK gibi birtakım kurumlarla çalışarak burada bir erken uyarı sistemini devreye alacak.

Hacimli verilerin kısa sürede ve anlamlı bir şekilde işlenmesi için büyük veri platformu tabii ki kurulacak. Bu dönemde biz Vergi Denetim Kurulundan 25 müfettişi Sermaye Piyasası Kurulunda görevlendirdik. Böylece SPK'nın gözetim ve denetim kapasitesini ciddi bir şekilde güçlendirdik. Tabii Sermaye Piyasası Kurulumuzun devam eden incelemeleri var. Aslında bu hususu da netleştirmek istiyorum. Çünkü bu da bir belirsizlik kaynağı gibi sunuluyor. SPK’nın fonlarda manipülasyona yönelik incelemesinin kasım ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Yani SPK'nın bize verdiği bilgi; bu manipülasyona uğramış fonlarla ilişkili incelemeler bu ay sonu itibarıyla tamamlanmış olacak. Bu anlamda belirsizlik azalmış olacak. 16 Eylül-26 Kasım döneminde 56 hisse taranmış; fonlarla alakalı 21 hissede 551 kişi hakkında SPK suç duyurusunda bulunmuş. 591 kişi hakkında işlem yasağı uygulanmış. 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem lisansı iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu süreçte SPK ciddi bir çalışma ortaya koymuş. Sınırlı bir kapasiteyle de olsa arkadaşları bu çerçevede biz de takdir ediyoruz bu son dönem çalışmaları. Tabii sermaye piyasalarına güveni pekiştirecek birtakım ilave adımlar gerekiyor. Fon rehberi, gözetim, denetim kapsamının genişletilmesi önemliydi. SPK Kanunu önemli değişiklikler yapılacak, kurumsal kapasite genişletilecek. SPK’ya tasfiye yetkisi güçlendiriyor, zararların tazminine yönelik düzenlemeler var. Bu anlamda bir mekanizma kurulmuştu ama bu mekanizmayı şimdi kalıcı bir şekilde mevzuata taşıyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi erken uyarı sistemi çok değerli. Riskleri erken tespit edecek bir risk merkezinin kurulması ve bankacılık sektörü dâhil kurumlar arası bilgi paylaşımını hızlandırması da bu yasal düzenlemenin içinde var olan bir husus. Tabii caydırıcılığın artırılması lazım.

Manipülasyon, bilgi suistimali, piyasa bozucu eylemlere daha yüksek cezalar, fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar ve daha hızlı soruşturmalar bu kanunla düzenlenen hususlardır. Yine yatırımcının korunması hususu da bizim için değerli. Yatırımcı Tazmin Merkezinin mali yapısı, tazmin mekanizmalarının güçlendirilmesi, borçlanma aracı niteliğindeki kira sertifikaları ve benzerlerine ek koruma sağlanması tabii bizim için önemli. MSCI uyum süreci ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim: Ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Biliyorsunuz en son yapılan açıklamalarla gündeme getirilen temel konuları iki başlık altında toplayabiliriz. Fonların koordineli işlemlerine yönelik güvenilir ve sürekli yaptırımların uygulanması; bu koşulu Meclise sevk edilecek kanunla biz sağlamış olacağız. Yani yasal altyapısı hazırlanmış olacak. Tabii ki kurumsal kapasite de güçlendiriliyor. Dolayısıyla Meclise sevk edilecek kanun aslında MSCI'ın gündeme getirdiği önemli bir hususu içeriyor. Bu birinci konu. Ümit ediyoruz ki bu yasa bütçe görüşmelerinden hemen sonra veya yeni yılın başında gündeme alınır ve hızlı bir şekilde bu düzenlemeler hayata geçirilir. SPK Kurulu bir tebliğ çalışmasını başlattı. Daha önce fon rehberindeki bazı düzenlemeler IMC'ye uyum olarak önemli adımları içeriyor. MSCI yetkilileri ilke bir araya Londra’da bir araya geleceğiz, daha sonra New York’ta bir araya geleceğiz. Hazirana kadar süre verilmişti ama biz onu beklemeyeceğiz. Mevzuat eksiklikleri en geç önümüzdeki yılın başında tamamlanır, uygulama ve denetimde bir çok adım atıldı.



Önümüzdeki dönemde gözetim ve denetimden sorumlu kurumlarımızın kapasitesinin güçlendirilmesi önemli. Sadece insan innisiyatifine bırakmamak ve yapay zeka ile önlem alınması. Büyük veri analitiği ile ortaya çıkan sonuçlar ile denetimler uygulanacak. Kurumsal kapasiteyi güçlendireceğiz. 25 müfettişi görevlendirdik, ihtiyaç olara daha fazlasını devreye alacağız. Fon problemleri ile küresel piyasalardaki çalkantılar üst üste geldi. Sınırlı sayıda dar bir alanda bir sorunla karşı karşıyayız, sorunu büyüten fon meselesinin küresel olumsuz konjonktüre denk gelmesi beklentileri bozdu. Bunu yapısal çözümlerle gidereceğiz, kök sebeplere indik ve gereğini yaptık. Bu dönemde negatif servet etkisi söz konusu oldu. Bakın, 17 Eylül - 26 Kasım arası gelişmekte olan ülkeler ortalama endeksi yüzde 15,7 düşmüş. Bunlarda bir fon yaşanmadı. Türkiye'de yüzde 19,5. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bütün küresel piyasalarda çok ciddi düşüşler söz konusu. Bu dönemde gelişmiş ülke, özellikle teknoloji hisselerinde düşüşleri gördük.



SORU-CEVAP

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Portföy değeri konusunda olağan üstü tasfiyelerde tasfiye ödemelerinin yapıldığı günü bir gün öncesindeki kesinleşmiş piyasa değerleri üzerinden bir değerleme esas alınıyor. Kağıtlarının tümünün yüzde 90 düştüğünü söylemeyiz. Dolayısıyla bir genelleme yapmak doğru değildir. Yatırımcıların hakları, hukuki hesap sorma ve geleceğe yönelik önlemler bizim tablomuz. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin en hızlı şekilde sürdürmeye çalışıyor. Maksimum düzeyde yatırımcıların haklarını elde etmeleri için çalışıyoruz. Yurt dışı dahil olmak üzere. Kamu kaynağı kullanmadan yatırımcıların maksimum ödeme yapmaya çalışıyoruz. Para Piyasası Fonlarına öncelik veriyoruz. Önlemlerin iki boyutu var. Birincisi ikincil düzenlemeler, ikincil projeler ve kurumsal kapasiteler, ikincisi ise yeni düzenlemelerdir. Teklif, Meclise sunuldu. Sermaye Piyasası açısında destekleyici bir çerçeve oluşturacaktır. Burada herkes sorumlu davranmalıdır.

Herkesin kendine göre bir listesi var, burada hukuki bir cevap verebilirim. SPK suç duyurusu yaptığı kişi ve şirketlerin isimler. Bunlar da SPK’nın sitesinde var, bu süreç ay sonuna kadar tamamlanmış olacak. İkinci hukuki liste ise daha oluşmadı, bunlar yargı sürecinde ortaya çıkacak. Buna karar veren bağımsız yargıdır. İster başka kanalarla iste SPK ile olsun. Buradaki liste iddianameler çıktığında ortaya çıkacak, soruşturmanın gizliliği diye bir kavram var. Herkesin kendine göre bir listesi var, birçok spekülasyon var, bunu sağlıklı bulmuyorum. Kamuoyunda gerekli yorumlar yaptık daha öncede. DDK bu konuda incelemelerini yapıyor. Bunlar bağımsız, düzenleyici ve denetleyici otoriterler, siyasetin talimatları ile çalışmaz. Bu yüzden bağımsız. Bir suç olup olmama konusunda bağımsız yargıdır. Seçim 2028 yılında. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin özü öngörülebilirliği arttırmak ve ne zaman belli olacağı süreçler yerine siyasi istikrarı güçlendirmek. Bu konuda spekülasyonlara itibar etmeyin. Seçimlerin en zaman yapılacağız belli, bir ya da 2 ay önce yapılabilir, bu da öne alınmış seçimdir. Bu olabilir. Bunu AK parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın adayı olması için ortaya koyulan bir perspektif var. Bu dönemde liderlik her zamankinden daha önemli. Emekliler üzerinden bir tartışma var, emeklilerimizin yaşadığı meseleler var, Cumhurbaşkanımız bu kesimin meselelerine kayıtsız asla kalmamıştır. Bu konuda iyileştirmeye yönelik çaba içindeyiz. Bütçemizi de hazırlarken bunu da düşünerek hazırladık. Hesabın ötesine geçen bir gelişme olursa bütçe dengelerini koruyarak süreci yönetiriz.



Adalet Bakanı Akın Gürlek: Denetlemekle ilgili kurum ve kişiler araştırılıyor. BDDK ile soruşturma iznini Bakanımız yeni verdi. Büyük bir ihtimalle iddianame yazım aşamasında geldi. 17 Eylül’den itibaren başladığı için yeni şüpheliler ya da etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler oluyor. TERA, PUSLA ve Katılım Evi ile ilgili birden fazla örgüt olabilir. Hassas davranıyoruz, suç işleyenle işlemeyeni ayırt ediyoruz. Yurt dışına giden paralarla ilgili gelişme var. Bir şüphelinin Birleşik Arap Emirliklerindeki bir paranın geri gelmesini bekliyoruz. Paranın yatırılması indirim sebebidir ancak cezai işlemden kurtarmaz. 638 şüpheli var, az önce öğrendim 5 gözaltı daha var. Kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. SPK bültenlerinde bu şahıslar bildiriyor. Paranın yatırılması sorumluluğu ortadan kaldırılmıyor. İyi niyetli yatırımcı ile manipülasyon yapanları ayırt ediyoruz. Bir an önce yargı aşamasına geçilmesini istiyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türk lirasının değerini kurmak için çeşitli enstrümanları kullanabiliriz. 2-3 yıldır bölgemizde bir kriz fırtınası var. Birtakım şoklarla karşı karşıya kaldık. Vatandaşlarımız Türk lirasına rağbet etti, bunu değerli buluyoruz, mevduat stopaj oranlarını yükselttik. Vatandaşlarımızın TL’de tasarruf etmesi için, stopaj oranını düşüreceksek düşürürüz. Bunlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapacağız. Maliyeti yönetilebilir olur. Piyasaların gerektirdiği dozda gerekli enstrümanları devreye alacağız.

Devlet tahvil ve bonolarında çoğu kurumlar vergisine tabi. Bireylerin elindeki meblağ sınırlı, mevduat ve fonlara ilgi gösterdiler. TL’de tasarruflarını tutanların dezenformasyon sürecinde makul bir getiriyi gözeteceğiz. ABD’de 2008’deki Madoff olayında 3 yıl sonra ödeme yapıldı. 16 yıldır ödemeler devam ediyor. Bizde 2 ayın üzerinde geçmesine rağmen ödemeleri yapıyoruz. Türkiye’de çok hızlı bir şekilde süreç yürütüldü. Devlet kaynağı kullanmayacağız.

131 tane şu anda tasfiye kapsamında fon var. Bunun 112 tanesi hisse senedi yoğun fon fonlar. Burada stopaj zaten sıfır. Sadece 19 tane ağırlıklı olarak para piyasası fonlarından kesildi. İade nedenleri vardır. Hiçbir şekilde 19 fondan kesilen stopaj tasfiye nedenlerine uymuyor, bu söz konusu değil.

Erken seçim gündemde değil, 2028 bütçesini hazırlarken bu hususu Cumhurbaşkanımıza sorduk. 2028’den önce bu seçim gündeme gelmedi ve buna göre bir hazırlık da yapılmadı. Seçim var diye bir popülizm ve bütçeyi bozacak bir yaklaşıma AK Parti dönenimden bir yaklaşım olmadı. Bütçedeki dengelerin bozulmasında depremin oranı büyük oranda var. 2027 ve sonrasında atacağımız adımlar üzerinde çalışılan adımlarımız. Eşel Mobil’in 2027 için bir devam yok, deprem harcamaları azalacak bütçe içindeki payı. Kayıt dışı ile mücadele var. 7400’e yakın vergi müfettişlerini SPK’ya gönderdik, MASAK Başkanını alıp kurul üyesi yaptık. Hem piyasaların gelişmesini hem de denetim ve gözetimin güçlenmesini istiyoruz. Fon ve seçim tartışmaları yokken bir kendimize bir alan tanımladık, ilave çalışmalar da yapılabilir. Cumhurbaşkanımızla diyaloglarda seçimin 2028 öncesi yapılacak bir yaklaşım görmedik.











