Son dakika... Foça'daki tekne faciasında flaş gelişme! Yakalandı...

Dün öğle saatlerinde içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne Eskifoça'nın Kumburnu mevkisinden denize açıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinden günübirlik tatil için geldikleri öğrenilen 9 kişiyi gezdiren tekne Atatürk Adası açıklarına geldiğinde alabora olup, battı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özarmağan (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi ve kaptanı Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Elif Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. Kurtarılan yaralıların ifadelerinden kayıp olduğu belirlenen Sarp Göksoy için ise denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmaları, bu sabah İzmir'den gelen Deniz Polisi ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

TEKNE KAPTANI GÖZALTINA ALINDI

Dört kişinin yaşamını yitirdiği faciadan sağ olarak kurtarıldıktan sonra kaçan teknenin sahibi ve kaptanı Adem D., polis tarafından aynı gün yakalanıp, gözaltına alındı. Tur düzenlemek için gerekli belge izinleri bulunmadığı öğrenilen teknenin kaptanı Adem D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TABURCU EDİLDİLER

Öte yandan batan tekneden yaralı olarak kurtarılan Kaan Niyazi Özarmağan, Kardelen Coşkun, Sude Naz Solak ve Mustafa Güzel, Foça Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, faciada yaşamını yitiren 4 kişinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri sürüyor.