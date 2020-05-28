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DHA - AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Son dakika... Flaş karar: TBMM'ye 01-30 Haziran arası ziyaretçi alınmayacak

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Son dakika... Flaş karar: TBMM'ye 01-30 Haziran arası ziyaretçi alınmayacak
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Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine, 01-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-30 Haziran 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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