DHA - AA
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Son dakika... Flaş karar: TBMM'ye 01-30 Haziran arası ziyaretçi alınmayacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine, 01-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek.
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-30 Haziran 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.
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