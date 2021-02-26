Son dakika... Firari emekli tuğgeneral kaçmaya çalışırken yakalandı!

TRT Haber'in bilgisine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve yakalama kararı verilen emekli Tuğgeneral N.C., Edirne'de yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

MSB DÜN DE 3 KİŞİNİN YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi.''