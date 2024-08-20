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Son dakika... Filistinli iş inasının hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 3 kişi Romanya’da yakalandı

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#Filistin#İş İnsanı#Romanya
Son dakika... Filistinli iş inasının hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 3 kişi Romanya’da yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 19:49

Son dakika haberine göre; Kağıthane’de Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yurt dışına kaçtıkları belirlenen 3 saldırgan Romanya’da yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yaptıkları G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya’da yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Hamidiye Mahallesi, Dilaver Sokak’ta 18 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas, iş insanı Fadı M. ve koruması Eray K.’nnı bulunduğu 34 FDN 313 plakalı otomobile, maskeli saldırganlar tarafından susturucu takılı silahlarla saldırı düzenlenmiş ve Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas (30) hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, saldırının alacak verecek meselesi yüzünden yapıldığı belirlenirken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen G.S., T.S., S.A, S.A.O.O, L.E.E. ve H.B. gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren G.S., T.S. ve S.A.’nın 19 Ağustos’ta 00.48 sıralarında Kırklareli’nden yurt dışına çıktıkları belirlendi.

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TÜRKİYE’YE GETİRİLMEK ÜZERE GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48’de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20 Ağustos 2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya’da yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

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#Filistin#İş İnsanı#Romanya

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