Son dakika... Filistinli iş insanının hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 3 kişi Romanya’da yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yaptıkları G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya’da yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Hamidiye Mahallesi, Dilaver Sokak’ta 18 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas, iş insanı Fadı M. ve koruması Eray K.’nnı bulunduğu 34 FDN 313 plakalı otomobile, maskeli saldırganlar tarafından susturucu takılı silahlarla saldırı düzenlenmiş ve Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas (30) hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, saldırının alacak verecek meselesi yüzünden yapıldığı belirlenirken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen G.S., T.S., S.A, S.A.O.O, L.E.E. ve H.B. gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren G.S., T.S. ve S.A.’nın 19 Ağustos’ta 00.48 sıralarında Kırklareli’nden yurt dışına çıktıkları belirlendi.

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TÜRKİYE’YE GETİRİLMEK ÜZERE GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48’de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20 Ağustos 2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya’da yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Kağıthane’de yaşanan silahlı saldırı sonrası ülkemizden çıkış yapan G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar Romanya’da yakalandı. Huzur ve güvenliğimizi tehdit eden suç odaklarıyla nerede olursa olsunlar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar mücadele etmeye devam edeceğiz.

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