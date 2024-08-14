Son dakika... Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'de...

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Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda yarın yapacağı konuşma için Türkiye'ye geldi. 18:20 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı’na inan Abbas'ı karşılayan isimler arasında Türkiye dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirecek olan Mahmut Abbas, Beştepe‘ye doğru yola çıktı. Abbas'ın ziyaretinin ana gündem maddesi Gazze olacak. Abbas, 7 Ekim saldırılarının ardından Gazze'ye gerçekleştirilen saldırının bir an önce sona ermesi, kalıcı barışın sağlayacak adımların atılması yönünde bir kritik görüşmeler gerçekleştirecek ve yine o kritik adımların yanı sıra ve özellikle burada iki devletli çözüm noktasında hangi somut adımlar atılır bunlar değerlendirecek.