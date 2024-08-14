×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'de...

Güncelleme Tarihi:

#Filistin#Mahmud Abbas#TBMM
Son dakika... Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiyede...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 18:55

Son dakika haberi... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Ankara'ya geldi.

Haberin Devamı

Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda yarın yapacağı konuşma için Türkiye'ye geldi. 18:20 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı’na inan Abbas'ı karşılayan isimler arasında Türkiye dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirecek olan Mahmut Abbas, Beştepe‘ye doğru yola çıktı. Abbas'ın ziyaretinin ana gündem maddesi Gazze olacak. Abbas, 7 Ekim saldırılarının ardından Gazze'ye gerçekleştirilen saldırının bir an önce sona ermesi, kalıcı barışın sağlayacak adımların atılması yönünde bir kritik görüşmeler gerçekleştirecek ve yine o kritik adımların yanı sıra ve özellikle burada iki devletli çözüm noktasında hangi somut adımlar atılır bunlar değerlendirecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Filistin#Mahmud Abbas#TBMM

BAKMADAN GEÇME!