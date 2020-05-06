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DHA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 10:20,Son Güncelleme:

Son dakika... Fezleke tamamlandı! FETÖ elebaşı Gülen soruşturmaya dahil edildi

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Son dakika... Fezleke tamamlandı! FETÖ elebaşı Gülen soruşturmaya dahil edildi
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı. Fetullah Gülen ilk kez askeri ceza kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sahte rapor düzenleyerek FETÖ/PDY mensubu olmayan öğrencilerin Kuleli Askeri Lisesi'ne girişine engel olan doktorlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu 19 doktor ve Fetullah Gülen hakkında hazırlanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Fetullah Gülen'in örgüt yöneticisi olarak yer aldığı fezlekede, 12'si tutuklu 19 doktorlara, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cebir ve tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olmak", "Resmi belgede sahtecilik" suçları yöneltiliyor. Fezlekede, 2013 yılında okula giremeyen 33 öğrenci müşteki sıfatı ile yer aldı.

 

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