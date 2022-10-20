Son dakika... FETÖ'nün 'Kasa Evi' ortaya çıkartıldı! Boya kutularında milyonlar bulundu

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CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, KOM Daire Başkanlığı’nın 8 ay önce başlattığı operasyonda, tam 20 milyon banka hesabı tek tek incelendi.

Gözden Kaçmasın 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu Haberi görüntüle

FETÖ’NÜN MAHREM KURYELERİ TESPİT EDİLDİ

Özel bir teknikle yapılan incelemelerde FETÖ’nün kullandığı gizli hesaplar tespit edildi. Bu hesaplara para taşıyan 704 kurye belirlendi.

OPERASYONA DEVLETİN TÜM ORGANLARI KATILDI

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasını deşifresi için TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı, Siber Daire Başkanlığı MASAK ve Milli İstihbarat Teşkilatı’da destek verdi.

FETÖ’NÜN “KASA EVİ” İSTANBUL’DA BULUNDU

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri müthiş bir başarıya imza attı. FETÖ’nün tüm paralarının tutulduğu “KASA Evin” Başakşehir Kayaşehir’de olduğunu belirledi.

BOYA KUTULARINDA MİLYONLARLA LİRA BULUNDU

Evin balkon kısmına yapılan özel bir bölmedeki boya kutuları çıkarıldı. İçerisine gizlenmiş yaklaşık 12 milyon lira para ortaya çıkarıldı. Böylece FETÖ’ye büyük bir darbe vurulmuş oldu.