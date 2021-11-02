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Son dakika... MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye 'izdivaç' operasyonu: 6 ilde 8 gözaltı

#FETÖ#Diyarbakır#Bylock

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ'ye yönelik 'izdivaç' dosyası kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aralarında Boğaziçi ve Dicle Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu şüphelilerden 3'ünün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ'ye yönelik 'izdivaç' dosyası kapsamında 2015- 2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen örgüt üyeleri ile ilgili ByLock yazışmaları bulunan kadın örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MİT ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği operasyonda 6 ilde 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi. Aralarında Boğaziçi ve Dicle Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu şüphelilerden 3'ünün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Savcılığın 'izdivaç' dosyası içeriğinde şu ifadelere yer verildi:
“Örgüt mensuplarının evlenmelerine yönelik sözde izdivaç sorumlularının yapmış olduğu ByLock yazışmalarında, evlendirilecek kişilerin boy-kilo gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra kişilikleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin verildiği görülmüştür. Bazı yazışmalarda ise söz konusu evlendirilecek kişilerin gönüllü bir şekilde bu evlilikleri kabul ettikleri ve örgüte bağlılıklarını 'Başı kapalı olanlar başını açabilir, her türlü fedakarlığı yapabilir' diye belirttikleri tespit edilmiştir.”

 

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#FETÖ#Diyarbakır#Bylock

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