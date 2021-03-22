Son dakika... FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada mütalaa

Firari sanık Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de arasında bulunduğu toplam 19 sanık hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. 11 sanık hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, bir sanık hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Mütalaada firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyasının ise ayrılması talep edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, mütalaaya karşı sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara