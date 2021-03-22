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Özden ATİK / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada mütalaa

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Son dakika... FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada mütalaa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada celse arasında mütalaa verildi.

Firari sanık Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de arasında bulunduğu toplam 19 sanık hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. 11 sanık hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, bir sanık hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Mütalaada firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyasının ise ayrılması talep edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, mütalaaya karşı sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

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