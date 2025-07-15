Son dakika... FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu: 26 gözaltı! HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. takibe alındı.

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen zincir marketlerin sahibi Z.D'nin evinde yapılan aramada örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildi.

Z.D'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı.

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Z.D'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi.

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GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINDA ARAMA

Bunun üzerine MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zincir marketlerin sahibi Z.D. ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ile örgütten yardım alan 24 şüpheli gözaltına alındı.

HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında yapılan aramada örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi.

Z.D'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.

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Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı.

C.G'nin, FETÖ’nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

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HAKMAR VE TATBAK'A KAYYUM ATANDI

HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda FETÖ ile bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirildi.

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

İZMİR MERKEZLİ 60 İLDE FETÖ OPERASYONU

Öte yandan İzmir merkezli 60 ilde başlatılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda da 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik saat 05.00 sıralarında 60 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin, yurt dışı ve yurt içinde bulunan ve daha önceden kendileri veya birinci derece yakınları FETÖ üyesi olmak suçundan işlem görmüş olan şüphelilere gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman TL, dolar veya altın toplandığı, toplanan bu fonların gıda kolisi gibi yine kendilerinin belirledikleri ve örgüt üyesi olan şüphelilere göndererek maddi destek sağladığı tespit edildiği öğrenildi.