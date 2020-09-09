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Buse PEHLİVAN - DHA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... FETÖ'den yakalanmıştı... Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandı

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Son dakika... FETÖ'den yakalanmıştı... Eski spiker Erkan Akkuş tutuklandı
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne(FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranırken İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erkan Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aranırken ihbar üzerine 21 Ağustos'ta İzmit'te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Erkan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan Akkuş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Erkan Akkuş çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖcü firari spiker Erkan Akkuş Kocaelide yakalandı
FETÖ'cü firari spiker Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı
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