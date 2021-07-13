Son dakika: FETÖ'cü Orhan İnandı'nın ifadesine ulaşıldı! Flaş detaylar: Her şeyi anlattı

FETÖ'cü Orhan İnandı'nın ifadesinde, "Gülen ile yüz yüze görüşmelerim oldu. En son 2021 Mart ayında görüştüm. Adil Öksüz ile Ankara'da bir evde tanıştım. 36 yıldır bu hareketin içindeyim. 2017'den bu tarihe kadar Orta Asya Sorumlusu görevini yürüttüm. Kırgızistan'da ülke imamı olarak görev yaptığım doğrudur" dediği öğrenildi.

İşte FETÖ'cü Orhan İnandı'nın ifadesinin detayları...

35-36 senedir örgütte olduğunu söyledi. Üniversiteye kayıt döneminde örgütle tanıştığını söyledi. Sohbetlere katılma himmet getirme konusunda sorumluluk üstlendiğini anlattı. Ankara’daki sohbetler sırasında Adil Öksüz’le tanıştığını söyledi. 2017’den sonra FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu oldu. Azerbaycan, Tacikistan, Türkmenistan gibi ülkelerdeki sorumluların üzerindeydi. Elimden geldiğince örgüt yetkililerine pasaport almak için Kırgızistan yetkilileriyle görüştüm.

KAŞİF KOZİNOĞLU DETAYI...

"Bilgiler tamamen yanlıştır, haremim ve servetim olduğu yanlıştır. Hiçbir ülkenin casusu değilim"

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