Son dakika... 15 Temmuz'un kritik davasında karar! Darbeci komutanlara ceza yağdı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği'nin komutanı eski binbaşı Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı.

TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski albay Muhammet Tanju Poshor

CNN Türk muhabiri Serhat Dal, Cumhurbaşkanlığı Muhafız alay 15 Temmuz darbe girişimindeki davada kararın açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Serhat Dal'ın aktardıkları:

Cumhurbaşkanlığıı Muhafız alayında yaşananlara ilişkin davada karar açıklanmaya başladı. Genel Kurul Muhafız alayından ayrılıp Genel Kurmay baskına giden eski binbaşı Fedakar Akça müebbet hapis cezasına çarptırıldı. TRT’ye baskına gitmişlerdi. 141 kez müebbet hapse mahkum edilmişti ve bu davada da hakkında anayasal düzene karşı gelmekten 1512 yıl hapis cezası isteniyor. 61 TRT çalışanı ve 15 kişiyi de yaralamaktan dolayı ceza isteniyor.

Eski alay komutanı Tanju Poshor ve Yarbay Emin Gülen bunlar Cumhurbaşkanına suikast soruşturmasından dolayı yargılanıyordu. Şuana kadar Genelkurmay karargahına baskına giden ekibin başındaki Akça için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. Ve yine 134 sanık hakkında da anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçunda 15 ile 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 9 sanık hakkında ise silahlı terör örgütüne üye olmaktan 15 yıl ceza isteniyor.



Eski muhafız alay komutanı Muhsin Kutsi Barış hakkında da yine anayasal barışı bozmaya yönelik bir kez daha ağırlaştırılmış ceza bekleniyordu ve 1512 yıl hapsi isteniyordu.

Ümit Gençer de 61 TRT çalışanı ve 10 kişiyi kasten yaralamaktan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca savcılık 264 sanık hakkında ise beraat talebinde bulunulmuştu. Detaylar açıklandıkça gelişmeler takip edilecek.

ŞOK MANGALARI EZİYETİ

Poshor'un adı, emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel'in 'Ağacın Kurdu, Fethullah'ın Askerleri' adlı kitabında da geçiyor.

Kitaptaki iddiaya göre Poshor, tabur komutanlığını yaptığı Kara Harp Okulu Malazgirt Taburu'nda askeri liselerden gelen Harbiyelilere 'şok mangası' denilen bezdirme yöntemlerini uyguladı. Okuldan uzaklaştırılan Harbiyelilerin yerlerine Cemaatçi öğrenciler yerleştirildi.

Önsel, katıldığı bir televizyon programında Poshor için şu ifadeleri kullandı: "Hele aralarında biri var ki adını Cemaat'le ilgili diye duyduğumda beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Bu adam silah arkadaşımdı, komşumdu, annesinin çorbasını içtim, annemin çorbasını içti, kardeşim gibiydi. Seminere katılmadığım halde 'Balyoz'dan 4 yıl yattım. Bu arkadaş yükseldi, başka yerlere geldi."

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, darbe girişiminin ardından Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 512 sanık yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile TRT çalışanı 65 kişinin müşteki olarak bulunduğu iddianamede, eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast", "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

DARBE BİLDİRİSİNİ ZORLA OKUTTULAR

İddianameye göre, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevli askerlerin darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyeti, eski alay komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın emir ve talimatlarıyla yönetildi.

Barış'ın talimatıyla, eski Piyade Yarbay Ekrem Işık komutasındaki Muhafız Komando Taburu'nda görevli 124 asker TRT'ye gönderildi. Bu taburla TRT'ye giden bir önceki Muhafız Alay Komutanı eski Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor ve eski Kurmay Yarbay Ümit Gençer, yanlarındaki uzman çavuşlarla TRT stüdyolarına girerek, darbe bildirisini zorla okuttu.

Şüphelilerden, eski piyade binbaşı Osman Koltarla komutasındaki Köşk Muhafız Komando Birliğinde görevli 103 asker ise TRT baskınına destek için TRT yakınındaki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarında hazır bekletildi. Eski binbaşı Fedakar Akça da Muhafız Komando Taburunda görevli 108 askerle Genelkurmay Başkanlığı Karargahına sevk edildi.

ESAS HAKKINDA MÜTALAA

İddianamenin kabulünden sonra davanın ilk duruşması, 10 Ekim 2017'de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görüldü.

Davanın 3 Temmuz 2020'deki duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir, esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Mütalaada, 90 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez, eski Albay Muhammet Tanju Poshor ile eski Yarbay Emin Güven'in bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. 90 sanık arasında, TRT'de darbe bildirisini okutturan eski kurmay yarbay Ümit Gençer de yer aldı.

Sanıklardan 134'ü hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla, 9'u hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

TRT işgalini yöneten eski kurmay Albay Poshor ile TRT'de darbe bildirisini okutturan eski kurmay Yarbay Ümit Gençer'in ayrıca, 65 TRT çalışanına yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 10 kişiye yönelik kasten yaralama ve kurumda meydana gelen zararlara ilişkin mala zarar verme suçlarından da toplam 1512'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

Daha önce Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan "Genelkurmay çatı davasında" 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin alay komutanı eski kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da alayın işlediği suçların hepsinden sorumlu olduğu gerekçesiyle yine 1512 yıla kadar hapsi istendi.

Savcı, çoğu er 264 sanık hakkında ise beraat talebinde bulundu. Mütalaada, 11'i firari 12 sanığın dosyalarının davadan ayrılması talep edildi.

YAKLAŞIK 3 BİN 500 SAAT KAYIT YAPILDI

Davanın görüldüğü Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine hakim Murat İlhan başkanlık etti. Dava, karar duruşmasına kadar 243 celse sürdü.

Yargılama sırasında, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasının ardından davanın 497 sanığı kaldı.

Duruşmalarda, sanık ve avukatlarının iddianame, esasa ilişkin mütalaa ve gelen evraka karşı savunmaları ile tanık, müşteki ve avukatlarının beyanları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.

Yaklaşık 3 bin 500 saati bulan kayıt, 10 katip tarafından deşifre edildi. Sanık, tanık ve müştekiler ile taraf avukatlarının beyanları 100 bin sayfayı geçti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara