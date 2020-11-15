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Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)
Haber Giriş: 15.11.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırıyordu... Tutuklandı!

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Son dakika... FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırıyordu... Tutuklandı!
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FETÖ/PDY üyelerine sahte evrak düzenleyerek, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 23,5 yıl hapis cezası bulunan ve Yalova'da yakalanan cezaevi firarisi Tamer Ergül, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine sahte evraklar düzenleyerek Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Çiftlikköy ilçesindeki bir eve yapılan baskında T.E., yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Son dakika... FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırıyordu... Tutuklandı

1989 yılında Polis Koleji’nden mezun olan T.E.’nin FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmak için kurulan suç örgütünün organizatörlüğünü yaptığı, yargılandığı davada 23,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, cezasını çektiği Kandıra Cezaevi’nden ekim ayında firar ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

FETÖ/PDY üyelerine sahte evrak düzenleyerek, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 23,5 yıl hapis cezası bulunan ve Yalova'da yakalanan cezaevi firarisi Tamer Ergül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ergül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

 

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