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DHA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... FETÖ soruşturmasında 22 isme gözaltı kararı

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Son dakika... FETÖ soruşturmasında 22 isme gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı gibi deliller elde edilen Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 12 Astsubay ile 10 kapatılan Askeri Okul öğrencisi toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün İstanbul merkezli 10 farklı ilde, 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

 

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