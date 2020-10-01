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AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

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Son dakika... FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
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FETÖ’nün hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda 13 bin avro, 2 bin 700 dolar, 48 bin 650 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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