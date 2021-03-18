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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 15:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... FETÖ firarisi istihbaratçı eski albay Ankara'da yakalandı

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Son dakika... FETÖ firarisi istihbaratçı eski albay Ankara'da yakalandı

Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski istihbaratçı Albay Arif Yekebaş, Ankara'da yakalandı.  

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan ve 2018'den bu yana firari olan Yekebaş'ın yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

Yekebaş'ın Bahçelievler'de muhtarlıkta kaydı bulunmayan bir adreste saklandığını ve başkasının adına kayıtlı araç kullandığını tespit eden polis ekipleri, adresi ve otomobili takibe aldı.

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YAKALANMAMAK İÇİN SÜREKLİ KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Yekebaş'ın, yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı ve sürekli kılık değiştirdiği belirlendi. 

Uzun yıllar Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında görev yaptığı öğrenilen Arif Yekebaş'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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