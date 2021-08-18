Son dakika: FETÖ firarisi eski Danıştay hakimi Hasan Hüseyin Y. yakalandı!
Firari FETÖ üyesi eski Danıştay hakimi Hasan Hüseyin Y. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde kurulan özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan firari eski Danıştay üyesi hakim Hasan Hüseyin Y.'nin Etimesgut ilçesindeki kayıtsız bir evde saklandığını tespit etti.
Hasan Hüseyin Y. polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.