Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ailesini de fişlemiş! Her şey deşifre oldu

FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock’ta “90878” koduyla yer alan Yiğit’in, ByLock grubunda örgütün üst düzey isimleri Mustafa Özcan, Ahmet Kurucan gibi isimler yer alıyor. Gülen’in akrabalarından sorumlu mahrem imam Yiğit’in aile bireyleriyle toplantılar yaptığı, onlarla ilgili bilgiler toplayarak raporladığı, aile bireylerinin fişlendiği raporları ise düzenli olarak FETÖ elebaşı Gülen’e aktardığı öğrenildi.

AİLE BİREYLERİNİ DE FİŞLEMİŞ

FETÖ elebaşı Gülen’in, örgüt içerisinde “Numan hoca” kod adıyla bilinen Yılmaz Yiğit’i, 2008 yılında birinci derecedeki akrabalarından sorumlu “aile imamı” olarak atadığı belirlendi. Doğrudan Gülen’e bağlı hareket eden Yiğit’in, Gülen’in birinci derecedeki akrabalarının tüm sorunlarıyla ilgilendiği, eğitim, iş, parasal gibi tüm işlerinden karar verici olduğu öğrenildi. Aile bireylerin kiminle evlenip evlenemeyeceğine kadar tüm kararları alan mahrem imam Yiğit’in, aile bireyleriyle toplantılar yaptığı, onlarla ilgili bilgiler toplayarak raporladığı, aile bireyleriyle ilgili olumlu-olumsuz tüm detayları raporladığı, hazırladığı fişlenme raporlarını ise düzenli olarak FETÖ elebaşı Gülen’e aktardığı ortaya çıktı. 2009 ila 2016 yılları arasında 7 yılda 112 kez yurt dışı kaydına rastlanan Yiğit’in, yurtdışı çıkışlarının çoğunun ise örgüt elebaşı Gülen’in kaldığı ABD olduğu belirlendi.

7 YILDA 112 KEZ YURTDIŞINA ÇIKMIŞ

Gülen ailesinden sorumlu mahrem imam Yiğit’in örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock’un aktif kullanıcılarından olduğu da öğrenildi. ByLock’ta “90878” koduyla yer alan Yiğit’in, ByLock grubunda örgütün üst düzey isimleri Mustafa Özcan, Ahmet Kurucan gibi isimler yer alıyor. 2009 ila 2016 yılları arasında 7 yılda 112 kez yurt dışı kaydına ulaşılan Yiğit’in, yurtdışı çıkışlarının çoğunda Pensilvanya’da kalan örgüt elebaşı Gülen’in yanına gittiği belirlendi. Türkiye’de hakkında arama ve yakalama kararı bulunan Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Pensilvanya’ya FETÖ elebaşı Gülen’in yanına giderek bir daha dönmedi. Gülen’in yeğeniyle evli olan Yiğit’in, “fuatavni” hesabını kullanan ekibinde imamlığını yaptığı ortaya çıktı.

“AİLE İMAMI”YLA İLGİLİ TÜM DETAYLARI ANLATTI

Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilerek tutuklanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’in itirafçı olarak “Aile İmamı”yla ilgili detaylı bilgi verdi. Yeğen Gülen, “Aile imamı”yla ilgili özetle şunları söyledi:

“2008 yılından bu yana Erzurum’da aile kampları yapılmaya başlandı. Bu kamplar Erzurum, İstanbul ve İzmir’de örgüte ait yurtlarda yapılıyordu. Senede bir kez olmak üzere Türkiye’nin tüm illerinde ve Amerika’da bulunan aile bireyleri bu kampa katılıyordu. Bir hafta veya on gün sürerdi. Bu kampın planlayıcısı ‘Aile imamı’ olan Numan Yiğit(Yılmaz Yiğit) tarafından organize edilirdi. Kampın açılışı büyük bir salonda bayan ve erkeklerin ayrı bir şekilde oturduğu, ortaya bir paravan olacak şekilde aynı salonda yapılıyordu. Aile imamı olan Numan Yiğit’in kamp programını bizlere anlatması ile kamp başlıyordu. Kampta günlük olarak sohbetler olur, toplu namaz kılınırdı. Ayrıca amcam Fetullah Gülen’in vaaz videoları izletilirdi.

AMCAM GÜLEN’İN TALİMATLARI

Ayrıca bu kamplara bazen Amerika’dan örgütün önde gelen isimlerinden ve aile büyüklerinden olan Ahmet Kurucan, Abim Kemal (Kevser) Gülen ve Adem Kalaç gelir sohbetler verirdi. Bu sohbetlerde amcam Fetullah Gülen’den haberler getirirlerdi. Kamp içinde aile bireylerinin sorunları, istekleri ve ailenin içinde olan kişilerin sorunları ayrı bir şekilde aile imamı olan Numan Yiğit’e söylenirdi. Bir örnek verecek olursak üniversite yıllarında maddi sıkıntı çektiğim dönemde Numan Yiğit’e giderek durumu anlattım ve oda bana Kaynak Holding bünyesinde burs göndermeye başlamıştı. Bu toplantılarda amcam Fetullah Gülen’in talimatı ile aile bireylerin üst düzey yani il imamlığı, gibi görevlerin verilmesinin uygun olmayacağı söylenirdi. Numan Yiğit (Yılmaz Yiğit) Gülen ailesinden sorumlu ‘aile imamı’ydı. Benim halamın kızı ile evli. Şu anda Amerika’da ikamet ediyor.”

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