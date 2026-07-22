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Son dakika... Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisar'da orman yangını! Antalya'da bazı evler tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Fethiye#Muğla
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 13:56

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Antalya'nın Kepez ilçesinde, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ve Afyonkarahisar'da orman yangını çıktı. Fethiye'de yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Antalya'nın Kepez ilçesindeki yangında ise bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı. Dört ildeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın bölgesine, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisarda orman yangını Antalyada bazı evler tahliye edildi

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika... Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisarda orman yangını Antalyada bazı evler tahliye edildi

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ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Kepez ilçesinde Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son dakika... Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisarda orman yangını Antalyada bazı evler tahliye edildi

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Kepez ilçesindeki orman yangınına, ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın alanı yakınlarında oturanlar, alevlerin ulaşmasını önlemek için evlerinin bahçelerinde düzenleme yaptı, iş makineleri ile kazı çalışması yürüttü. Bazıları ise çevredeki kuru otların yanmasını önlemek için kovalarla taşıdıkları suyla ıslattı. Vatandaşların önlemi sürerken, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların riskli alana girmemesi için çevrede önlem aldı.

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AYDIN'DA ORMAN YANGINI

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kayran Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Son dakika... Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisarda orman yangını Antalyada bazı evler tahliye edildi

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AFYONKARAHİSAR'DA ORMAN YANGINI

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi ortasındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın hızla büyüdü. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye 9 itfaiye aracı, 4 orman işletme aracı, çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden de görüldü.

Son dakika... Muğla, Antalya, Aydın ve Afyonkarahisarda orman yangını Antalyada bazı evler tahliye edildi

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#Orman Yangını#Fethiye#Muğla

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