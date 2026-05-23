Son dakika... Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 16:43

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Karaca, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muğla'nın Fethiye ilçesinde Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, henüz kimliği belirlenemeyen maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Karaca, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

"BAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU SON DERECE İYİ"

Hastaneye gelerek Karaca'nın durumuyla ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün ve kızgın olduklarını ifade eden Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız da işinin ehli, müdahale edildikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbiri almak" diye konuştu.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

