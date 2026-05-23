Son dakika… Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya saldırının detayları ortaya çıktı! Arbedede vuruldu… Saldırgan 15-16 yaşlarında

Hürriyet'in edindiği bilgilere göre; silahlı saldırının ardındaki detaylar ve Başkan Karaca'nın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler şöyle;

MASKELİ ŞAHISLA KARŞILAŞTI

Olay, Başkan Karaca'nın evinden çıktığı esnada meydana geldi. Karaca, evinin çevresinde yüzü maskeli bir şahısla karşılaşınca durumdan şüphelenerek şahsa kim olduğunu ve orada ne aradığını sordu.

"YÜZÜMDE MANTAR VAR" BAHANESİ

Maskeli şüpheli, Karaca'nın sorusu üzerine yüzünde mantar enfeksiyonu bulunduğunu ve maskeyi bu sebeple taktığını öne sürdü. Ancak bu kısa diyaloğun hemen ardından şahıs, aniden silahını çekerek doğrudan Başkan Karaca'nın gövdesine nişan aldı.





ARBEDE ESNASINDA VURULDU

Kendisine ateş edileceğini fark eden Karaca, ani bir refleksle silahlı saldırganın üzerine atladı. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında silahın ateş alması sonucu kurşun, Karaca'nın dizine isabet etti. Ayrıca bu şiddetli arbede esnasında Karaca'nın parmağının da kırıldığı öğrenildi.

İLK MÜDAHALE KENDİ DOKTORUNDAN

Yaralanan Karaca'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Başkanın evine çok yakın bir konumda ikamet eden kendi doktoru, olayı fark edip hızla müdahale ederek dizine kurşun isabet eden Karaca'ya ilk yardımı sağladı.

Hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınan Başkan Karaca'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

SALDIRGAN 15-16 YAŞLARINDA

Başkan Karaca'nın ilk ifadelerine göre; silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın 15-16 yaşlarında bir çocuk olduğu tahmin ediliyor. Ancak saldırganın net kimliği, yaşı ve olayın arkasındaki olası bağlantılara dair henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Emniyet güçlerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.



