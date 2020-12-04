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Erkan ALTUNTAŞ - DHA - İHA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... Feryadı yürekleri dağladı! Aksaray'da çok feci olay...

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Son dakika... Feryadı yürekleri dağladı! Aksaray'da çok feci olay...
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Aksaray'da Merva Verdi E., kız kardeşiyle tartışan husumetli olduğu halasının kızı Goncagül D. ve eşi Kenan D.'ye, ardından da otomobillerine ateş açtı. Çift şans eseri yara almadan kurturulurken, otomobilde kendilerini bekleyen oğulları Ramazan D. (4) ise başından yaralandı. Küçük Ramazan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Goncagül D. ve eşi Kenan D., oğulları Ramazan'ı otomobilde bırakıp, fatura yatırmak için PTT Şubesi'ne girdi. İddiaya göre Goncagül D., husumetli olduğu halasının kızıyla karşılaştı.

Son dakika... Feryadı yürekleri dağladı Aksarayda çok feci olay...

Kuzenler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Goncagül D.'nin kuzeni, tartışma sırasında ağabeyi Merva Verdi E.'yi çağırdı. Tartışmanın ardından Goncagül D. ve Kenan D., faturalarını yatırıp otomobillerine doğru giderken Merva Verdi E. geldi. Merva Verdi E., av tüfeğiyle çiftin üzerine ateş açtı. Şans eseri yara almayan çift kaçarken, Merva Verdi E. bu kez de araçlarına ateş etti. Bu sırada araçta bulunan çiftin çocukları Ramazan D. başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ramazan D., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... Feryadı yürekleri dağladı Aksarayda çok feci olay...

Oğlunu kanlar içinde görünce baygınlık geçiren Goncagül D.'ye sağlı ekipleri müdahale etti. Polise olayın nasıl olduğunu anlatan Goncagül D., ''PTT'ye elektrik faturasını yatırmaya girdiğimizde husumetli olduğumuz halamın kızıyla karşılaşıp tartıştık. Halamın kızı da ağabeyi Merva Verdi E.'ye haber vermiş. O da 5 dakika içinde bulunduğumuz yere geldi. Tüfekle bize ateş etti. Biz önce otomobile yönelik sonra da oradan uzaklaşıp kaçtık. Bu kez de otomobile doğru ateş edince oğlumu yaraladı'' dedi.

Son dakika... Feryadı yürekleri dağladı Aksarayda çok feci olay...

Polis, olayın ardından kaçan Merva Verdi E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika... Feryadı yürekleri dağladı Aksarayda çok feci olay...

ANNE VE BABANIN FERYATLARI YÜREKLERİ BURKTU

Oğlunun yaralandığını fark eden anne Goncagül D., kanlar içindeki çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıkardı. Kucağına aldığı çocuğun yarasına tampon uygulayan annenin "Ambulans" feryatları ve Baba Kenan D.'nin ise “Ramazan” diye ağıtlar yakması yürekleri parçaladı.

Son dakika... Feryadı yürekleri dağladı Aksarayda çok feci olay...

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