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Son dakika... Fenomen Yunus Dönertaş'tan acı haber! 8 aydır kayıptı, kemikleri bulundu

#Yunus Dönertaş#Tekirdağ#Fenomen
Son dakika... Fenomen Yunus Dönertaştan acı haber 8 aydır kayıptı, kemikleri bulundu

Sokak röportajıyla ünlenen Yunus Dönertaş‘tan acı haber geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu belirlendi.

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Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu  İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı. 

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'DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİRİLDİ'

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi.

SOKAK RÖPORTAJIYLA TANINMIŞTI

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Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında  ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan, sokak röportajında 'Kafamız nasıl güzel' sözleriyle tanınan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş’a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... Fenomen Yunus Dönertaştan acı haber 8 aydır kayıptı, kemikleri bulundu

Yunus Dönertaş'ın videosu sosyal medyada milyonlarca kez izlenmişti.

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#Yunus Dönertaş#Tekirdağ#Fenomen

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