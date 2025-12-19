×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağırıldı... Evinde arama yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika#Saadettin Saran#Uyuşturucu Soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 18:53

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran ifadeye çağırıldı. Savcılık'tan yapılan açıklamada "Şüpheşi sıfatıyla ifadesi alınmak üzere adliyede hazır edilecek." denildi. Öte yandan Saran'ın evinde arama yapıldığı da öğrenildi. Yurtdışında olan Saran’ın yarın Türkiye dönüp ifade vermesi bekleniyor.

Haberin Devamı

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, iş insanı ve Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın evinden arama yapılmasına ilişkin şu detayları paylaştı: “İş insanı ve Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı. Şu anda ekipler Saran’ın evinde arama çalışması yapıyor, Saran’ın yurt dışında olduğu tespit edildi. Kendisine avukatları aracılığı ile Türkiye’ye dönmesi konusunda çağrı yapıldı. Türkiye’ye giriş yaptığı an adliyede ifade vermek için hazır edilecek. Alınan son bilgilere göre, Saran yarın Türkiye’ye gelecek ve ifade vermek üzere hazır edilecek.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Son Dakika#Saadettin Saran#Uyuşturucu Soruşturması

BAKMADAN GEÇME!