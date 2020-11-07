Son dakika... Feci olay! TIR yaşlı adamı altına alıp sürükledi

Kaza saat 10.45 sıralarında Küçükçekmece Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi.

75 yaşındaki Sevdakar Bingöl eczaneden alışveriş yaptıktan sonra Muammer Aksoy Caddesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmek için yürümeye başladı. Yaya geçidinde o sırada duran 46 BB 269 plakalı TIR'ın önünden yürümeye başlayan Bingöl aracın hareket etmesiyle TIR'ın altında kaldı. Durumu fark eden şoför hemen TIR'ı durdurdu.

Çevrede bulunan vatandaşlar da TIR altında kalan yaşlı adamı çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından TIR altından çıkarılan Sevdakar Bingöl ambulansa alındı. Polis ekipleri de TIR sürücüsünü gözaltına alarak karakola götürdü. 75 yaşındaki yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı caddede bulunan dükkânların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sevdakar Bingöl'ün alışveriş yaptığı eczanenin sahibi olan Ali Demir kaza anını anlattı. TIR sürücüsünün yaşlı adamı görmediğini ifade eden Demir, "Müşterim ilaç aldı, zaten kulakları çok fazla duymuyor. Eczaneden çıktıktan sonra yaya geçidinde duran TIR'ın kendisi için durduğunu sanarak önünden geçti. TIR şoförünün onu görmesi mümkün değil ölü noktada olduğu için. Tam önünden geçerken altına alıp sürükledi. Durumu kötü değil, altından krikolarla çıkarttılar." dedi.