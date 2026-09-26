Son dakika: Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili kendisi hakkında birtakım iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir." açıklamasında bulunan Kaya, kendisinin de ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsediğini vurguladı.

Siyasette taşıdığı sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inandığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim."