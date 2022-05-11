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Son dakika... Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

#İstanbul#Fatih#Tramvay

İstanbul Fatih'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüsteki 6 kişi yaralandı.

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Bağcılar - Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmekte olan İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

İşte Fotoğrafları

Fatihte tramvayla İETT otobüsü çarpıştıFatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştıHaberin Tüm Görselleri

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Birçok yolcu, tramvay yolunda yürüyerek iş yerlerine gitmeye çalıştı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika... Fatihte tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

 

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#İstanbul#Fatih#Tramvay

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