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Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 04.05.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fatih'te tramvay durağında panik! Herkes seferber oldu

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İstanbul'un Fatih ilçesindeki Haseki Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı. Ekiplerce ağır yaralı olarak kurtarılan kişi hastaneye sevk edildi.

Olay Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tramvay durağından karşıya geçmek için raylara çıkan bir kişi o sırada durağa yanaşan tramvayın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

Son dakika: Fatihte tramvay durağında panik Herkes seferber oldu

İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Son dakika: Fatihte tramvay durağında panik Herkes seferber oldu

Olayı gören bir yolcu ise, "Hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçiyordu. O anda gelen tramvayı fark edemedi. Altına düştü yüzüstü." dedi.

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