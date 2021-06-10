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GeriGündem Son dakika... Fatih'te otelin saunasında yangın!
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Ersan SAN - İstanbul DHA -
Haber Giriş: 10.06.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... Fatih'te otelin saunasında yangın!

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Fatih'te bir otelin saunasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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  • Fatihte otelde korku dolu anlar
  • Fatihte otelde korku dolu anlar
  • Fatihte otelde korku dolu anlar
  • Fatihte otelde korku dolu anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fatih Şehnameci Sokak'taki 6 katlı otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. Otelde mahsur kalanlar oldu.

Son dakika... Fatihte otelin saunasında yangın

İTFAİYE TARAFINDAN MERDİVEN UZATILARAK KURTARILDI

Bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu. Yan binadan kadına yardım etmek isteyenler aradaki panoyu kırmaya çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye mahsur kalan kadını merdiven uzatarak kurtardı.

Son dakika... Fatihte otelin saunasında yangın

Yoğun duman oluşan yangında, otelde bulunanlar da dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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