Son dakika... Fatih'te otelin saunasında yangın!

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Fatih Şehnameci Sokak'taki 6 katlı otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. Otelde mahsur kalanlar oldu.

İTFAİYE TARAFINDAN MERDİVEN UZATILARAK KURTARILDI

Bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu. Yan binadan kadına yardım etmek isteyenler aradaki panoyu kırmaya çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye mahsur kalan kadını merdiven uzatarak kurtardı.





Yoğun duman oluşan yangında, otelde bulunanlar da dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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