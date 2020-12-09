Son dakika... Fatih'te hareketli dakikalar... Maskeli ve silahlı 3 kişi dehşet saçtı! Çuvallarla kaçtılar...

Olay saat 09.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesindeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. 34 BIE 906 plakalı araçla kuyumcu dükkanına gelen maskeli ve silahlı yabancı uyruklu 3 kişi kuyumcu çalışanı Sinan Yaşar'dan dükkanda bulunan altınları vermesini istedi. Bunun üzerine altınları vermek istemeyen Yaşar'ı darp eden 3 soyguncu dükkanda bulunan altınları ve bir miktar parayı alıp, geldikleri araçla kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri başından yaralı Sinan Yaşar'ı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Yaşar'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kuyumcunun çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı.

MOTOSİKLETLİYE ÇARPTILAR, TAKİP EDİLENCE ARAÇTAN İNİP YAYA OLARAK KAÇTILAR

Geldikleri araçla kaçan soyguncular, Millet Caddesi'nde Mertcan Ergen'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazadan sonra tekrar kaçmaya başlayan soyguncuları motosiklet sürücüsü Mertcan Ergen takip etmeye başladı. Mertcan Ergen Çapa Kan Merkezi önünde soyguncuların bulunduğu aracın önünü kesmesiyle, araçta bulunan 3 kişi, araçtan inerek çaldıkları ziynet eşyası ve parayla yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

İÇERİDE TEMİZLİK YAPIYORMUŞ"

Mahalle sakini Mehmet Çelik, "Dükkan sahibi bana telefon etti. Hırsız var diye koşa koşa geldim. Hırsızlar çalışanın kafasına silahla vurup gitmişler. İçerde temizlik yapıyormuş. Asıl sahipleri kamerayla izleyip beni aradılar. Koşarak geldim ama yetişemedim. 3 kişilermiş" dedi.

“ELLERİNDE 2 ÇUVALLA KAÇTILAR”

Şüphelilerin çarptığı motosikleti kullanan Mertcan Ergen, “Benim motosikletimin sepetine çarptılar. Ben o sinirle peşlerine takıldım. ‘Ne yapıyorsunuz’ dedim. Aksanları yabancıydı. ‘Pardon ağabey’ dediler. Ellerinde 2 çuvalla kaçmaya başladılar. 3 kişilerdi. 2’sinin suratını net gördüm. Diğerinin göremedim” diye konuştu.