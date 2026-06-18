Fatih'te korkutan yangın! Tamirhanedeki yangın, bitişiğindeki binaya ve araçlara sıçradı

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Yangın, saat 13.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Debbağ Yunus Sokak'ta bulunan bir motosiklet tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, tamirhanenin yan tarafında bulunan 2 katlı binaya sıçradı.

Yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangında 2 otomobil hasar görürken, tamirhanede bulunan çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.