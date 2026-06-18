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Fatih'te korkutan yangın! Tamirhanedeki yangın, bitişiğindeki binaya ve araçlara sıçradı

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#İstanbul#Fatih#Yangın
Fatihte korkutan yangın Tamirhanedeki yangın, bitişiğindeki binaya ve araçlara sıçradı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 13:58

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 katlı binaya sıçradı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 otomobil ile çok sayıda motosiklet zarar gördü.

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Yangın, saat 13.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Debbağ Yunus Sokak'ta bulunan bir motosiklet tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, tamirhanenin yan tarafında bulunan 2 katlı binaya sıçradı.

Fatihte korkutan yangın Tamirhanedeki yangın, bitişiğindeki binaya ve araçlara sıçradı

DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangında 2 otomobil hasar görürken, tamirhanede bulunan çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Fatihte korkutan yangın Tamirhanedeki yangın, bitişiğindeki binaya ve araçlara sıçradı

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#İstanbul#Fatih#Yangın

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