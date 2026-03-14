Son dakika... Fatih'te 3 katlı binada yangın! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

#İstanbul#Fatih#Yangın
Son dakika... Fatihte 3 katlı binada yangın 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 08:55

Fatih’te, sabah saatlerinde 3 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Yangın, saat 07:00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak’ta meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, 3’üncü katı ve binanın çatısını komple sardı. Binada çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Yoğun dumanı ve alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Fatihte 3 katlı binada yangın 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ: 7 KİŞİ YARALANDI

Yoğun duman oluşan binada ekipler yoğun çalışma başlattı. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmalarının ardından sağlık ekiplerine sevk edilerek bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki detaylı incelemeleri devam ederken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

#İstanbul#Fatih#Yangın

